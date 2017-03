Vali Şahin : Dost görünümlü düşmanlarımız oyunlarını farklı kılıflarla önümüze koymaya başladılar

İSTANBUL Valiliği, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla, şehit yakınları ve gazilerin onuruna yemek verdi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı konuşmada, "Bugün ülke olarak her bakımdan en iyisi olmaya çalışıyoruz. Bunu fark eden dost görünümlü düşmanlarımız oyunlarını farklı kılıflarla önümüze koymaya başladılar. Bugün Batı ve Doğu ile yaşadığımız problemlerin özeti budur. Bu millet en zor zamanında hiç bir şeye sahip değilken Çanakkale Savaşını kazanmıştır. Kurtuluş savaşını kazanmıştır. Biz Allah'ın izni ile bu mücadelelerden de zaferle çıkacağız" dedi.

Yeşilköy'de bulunan WOW Otel'de verilen yemeğe İstanbul Valisi Vasip Şahin, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"BİZE BURAYI VATAN KILMAYA DEVAM EDEN BU FEDAKAR İNSANLARI HER ZAMAN KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ"

Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından hayatlarını kaybeden şehitlerin ruhlarına dualar okundu. Burada şehit yakınları ve gazilere hitaben bir konuşma yapan Vali Şahin, vatan için can veren şehitlerin anılarını her zaman yaşatacaklarını belirterek, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Bunun yanında meclisimiz 18 Mart'ı Şehitler günü olarak kabul etti. Biz bugün iki anlamlı konuyu bir arada anmış oluyoruz. Biz bugün sadece Çanakkale şehitlerimizi değil, onların temsilinde bütün şehitlerimizi, anıyoruz. Bütün şehitlerimizi temsil eden bir gün 18 Mart. Gencecik bedenleri ile bu toprağa düşen ve bize burayı vatan kılmaya devam eden bu fedakar insanları her zaman gönlümüzde, kalbimizde yaşatacağız. Biliyoruz ki bu acıyı bizzat sizler, aileler yaşıyorsunuz. Sizler her gün bu acı ile yatıp, kalkıyorsunuz. Belki sizin kadar değil ama bu millet inanın ki şehidini sizlerin hissiyatına yakın derecede yüreklerinde canlı tutmaktadır" dedi.

"BUGÜN ÜLKE OLARAK HER BAKIMDAN EN İYİSİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Vali Şahin, Batı ile yaşanan problemlerin, Türkiye'nin gelişmesi ve güçlenmesinden kaynaklandığına değinerek, "Dünyanın bugün geldiği nokta, imajların söküldüğü, cilaların döküldüğü bir dönem. Dünyada hala hak değil, güç ön plandadır ve belirleyicidir. O zaman biz hakkın öncelikli olmasını savunan ve tarih boyunca bunu ispat etmiş bir millet olarak önce güçlü olacağız sonrada hakkı hakim kılacağız. Maalesef gücünüz olmadan hakkı hakim kılma imkanınız yok. Bugün ülke olarak her bakımdan en iyisi olmaya çalışıyoruz. Bunu fark eden dost görünümlü düşmanlarımız oyunlarını farklı kılıflarla önümüze koymaya başladılar. Bugün Batı ve Doğu ile yaşadığımız problemlerin özeti budur. Bu millet en zor zamanında hiç bir şeye sahip değilken Çanakkale Savaşını kazanmıştır. Kurtuluş savaşını kazanmıştır. Biz Allah'ın izni ile bu mücadelelerden de zaferle çıkacağız" diye konuştu.

DHA