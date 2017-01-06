Vali Şahin sosyal medyadan bilgilendirdi

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin kar yağışı ve İstanbul'daki trafik durumu ile ilgili olarak vatandaşları sosyal medyadan bilgilendirdi. Vali Şahin Twitter'dan yaptığı bilgilendirme de şunları belirtti; "Haramiderede TIR kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM otoyolu ulaşıma açılmıştır. Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor.Boğaz köprüleri, Kuzey Marmara Oto Yolu,TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun yağış nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir. Sokakta bulunan 2580 kişi barınma merkezlerinde ağırlanmaktalar. İlgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezi, olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başındadır."

DHA