Vali yardımcısının odasında Gülen'in ı çıktı

FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Erzurum eski Vali Yardımcısı Ersin Boylu hakkında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Ersin Boylu'nun makamda bulunan digital materyallerin içinde FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 2 ı bulundu.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası devlet kurumlarında görev yapan FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespiti, temizlenmesi ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması sırasında açığa alınan Vali Yardımcısı Ersin Boylu hakkında geçen 4 Ağustos günü soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ersin Boylu'nun örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi ve 21 Ağustos günü tutuklanarak H Tipi ceazevine konuldu.

Ersin Boylu hakkında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ersin Boylu'nun eşi Nesrinur Boylu'nun Eylül 2006 ile Ocak 2012 tarihleri arasında Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nde çalıştığı belirlendi. İddianamede, Ersin Boylu'nun iş yerinde yapılan aramada, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, eşi Nesrinur Boylu'nun arkadaşları ile birlikte Bank Asya logosu altında iki ının olduğuna vurgu yapıldı. Yine Boylu'ya ait digital maretyaller içerisinde iki adet FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in ının bulunduğu bildirilen iddianamede, Zaman gazetesi kupürü bulunduğu belirtildi. İddianamede, Ersin Boylu'nun talebi üzerine daha önce Kaymakam olarak görev yaptığı Köprüköy'de halen Ak Parti'den Belediye Başkanı olan Osman Belli'nin tanık olarak ifadesine başvurulduğuna işaret edildi.

'AK PARTİ LEHİNE ÇALIŞMALARI OLDU'

29 Ağustos'ta tanık olarak ifadesi alınan Osman Belli, "Ersin Boylu 2013-2014 yılları arasında ilçede kaymakam olarak görev yaptı. Kendisini bu vesile ile tanıdım ve sık sık görüştüm. Görev yaptığım süre içerisinde ve 17-25 Aralık 2013 sürecinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine herhangi bir konuşmasına şahit olmadım. 2014 yılı mahalli seçimlerinde Ak Parti lehine çalışmaları oldu. Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan lehine çalışmalar yaptı. Bu duruma muhtarların çoğunluğu şahit. Görev yaptığı iki yıl boyunca FETÖ/PDY lehine çalıştığını şahit olmadım" diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen Ersin Boylu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA