Vali’den okul bahçesinde kalan trafo tepkisi: Çok çirkin

RİZE'nin Derepazarı İlçesi'nin elektriğini sağlayan yüksek gerilim trafosu, elektrik dağıtım firması ile yapılan yazışmalara rağmen kaldırılamayınca, Adem Özdemir Anadolu Lisesi'nin bahçesinde kaldı. Okul ziyareti sırasında trafoyu gören Vali Erdoğan Bektaş, “Çok çirkin, düzeltilmesi gerekir" dedi, konuyla ilgileneceğini söyledi.

İşadamı Adem Özdemir adına çocukları tarafından Eriklimanı Mahallesi'nde yaptırılan 12 derslikli Anadolu Lisesi 5 yıl önce eğitime başladı. Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü lisenin bahçesinde, ilçenin elektriğini sağlayan yüksek gerilim trafosu yer alıyor. Derepazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin trafonun kaldırılması için Aksa Çoruh Elektrik A.Ş. ile yaptığı yazışmalardan bugüne kadar bir sonuç alınamadı.

VALİ: ÇOK ÇİRKİN

Okul bahçesindeki trafo, bilgisayar laboratuvarı açılışı için okula gelen Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ın da dikkatini çekti. Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül, 5 yıldır yaptıkları tüm girişimlere rağmen maliyeti öne süren elektrik şirketinin trafoyu okul bahçesinden kaldırmadığını belirterek yardım istedi. Trafonun okulun bahçesinde olmasının doğru bulmadığını ifade eden Vali Bektaş, “Çok çirkin, düzeltilmesi gerekir” dedi ve konuyla ilgileneceğini ifade etti.

Vali Bektaş, ardından okulun bilgisayar laboratuarının açılışını gerçekleştirdi.