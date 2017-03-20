Valilik yarın Ankara'da trafiğe kapatılacak güzergahları açıkladı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın katılacağı program nedeniyle yarın Cumhuriyet Caddesi, Hipodrom Caddesi, Talatpaşa Bulvarı program bitimine kadar araç trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Ankara'da katılacağı "5 bin köye 5 bin orman projesi" temalı program nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:" Orman ve Su İşleri Bakanlığı organizesinde, 21 Mart günü saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda (ARENA) Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi" konulu program nedeniyle, 21 Mart günü saat 07.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları) araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergâhları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

DHA