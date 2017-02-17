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Artvin Haberi: Valiz içinde Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı

Valiz içinde Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı
18:5017 Şubat 2017
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Valiz içinde Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı
Valiz içinde Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı

ARTVİN’in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı'ndan valiz içinde Gürcistan’a geçmeye çalışan Gürcistan uyruklu M.I. yakalandı.
Olay önceki gün meydana geldi. Elindeki büyük valizle yaya olarak sınırdan geçmek isteyen Gürcistan uyruklu D.T.’den şüphelenen güvenlik görevlileri, bu kişiyi durdurarak arama yapınca valizin içinde saklanan bir kişinin bulunduğunu gördü. Valiz içindeki Gürcistan uyruklu M.I. ile onu taşıyan D.T. gözaltına alınarak Sarp Emniyet Amirliği’ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

DHA

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