Van Büyükşehir BelediyesporKızılcabölükspor: 0-1

Murat ÇAĞLAR / VAN, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Özer Özden (xx), Mustafa Çavuş (xx), Ali Orhun Kara (xx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Okan Karabulut (xx) Ali Kurt (x) (Dk.63 Akın x), Berkay (xx), Salih (xx), Emrah (x), Abdullah (x) (Dk.69 Burak x), Gökhan (x) (Dk.63 Feyyaz x), İsmail Türkaslan (xx), Nihat (x), Medeni (xx), Serkan Silan (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır Kaya (xxx)- Semih (xx), Tayfun (xx), Özer (xx) (Dk.90 Mustafa), Hüseyin (xx), Reha Yaylı (xxx) (Dk.73 Ali Helvacı x), Taygun (xx), Emir Can (xx) (Dk.89 Cihat), Muhittin (xxx), Ramazan (xx), Fatih Arat (xxx)

GOLLER: Reha Yaylı (Kızılcabölükspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Kızılcabölükspor'a 1-0 mağlup oldu.

10'uncu dakikada Van Büyükşehir Belediyespor da Salih'in açtığı ortaya iyi yükselen Berkay şık bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci son anda topu kornere çeldi.

27'nci dakikada Van Büyükşehir Belediyesporlu Gökhan orta sahadan çalımlarla getirdiği topu ceza alanı dışından sert bir vuruşla kaleye yolladı. Kaleci topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

47'nci dakikada Kızılcabölüksporlu Özer sol kanattan orta açtı. Topla ceza alanı içinde buluşan Fatihin vuruşu direkten döndü. Topu takip eden Reha topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

DHA