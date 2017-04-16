Van, Hakkari ve Bitlis'te 3210 sandıkta oy verme işlemi başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliği referandumunda Van, Hakkari ve Bitlis'te oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sandık başlarına akın etti.

Van'da 619 bin 560 seçmen için bin 920, Hakkari'de 161 bin 928 seçmen için 495, Bitlis'te ise 193 bin 791 seçmen için 795 sandık kuruldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı her üç kentte, vatandaşlar, saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Görevliler, sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın iyi sevyelerde olduğunu söyledi. Van, Hakkari ve Bitlis'te oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.

Bu arada, halk oylaması için Van, Hakkari ve Bitlis'te valiliklerin gerekli tedbirleri aldıkları belirtildi. Yetkililer, oy verme işlemleri sırasında vatandaşların hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı, tehdit ve etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmalarını, ayrıca yaşanacak olumsuzlukların bildirilmesi için 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valilik Referandum Harekat Merkezlerine bilgi vermeleri istendi.

DHA