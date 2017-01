Van ve Hakkari ve Bitlis'te binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

VAN, Hakkari ve Bitlis'te Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıldönümü nedeniyle yürüyüşler yapıldı. Hakkari'deki etkinliğe katılanlar 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde 3 kilometrelik yolda 1 metreyi bulan karda yürüdü.

Van'daki yürüyüş ve anma törenleri Gevaş İlçesi'nde bulunan Abalı Kayak Merkezinde yapıldı. Yürüyüşe Van Valisi İbrahim Taşyapan, Edremit Kaymakamı Atif Çiçekli, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Yüksel Oğuz, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Soğuk havaya rağmen yüzlerce vatandaş 5 kilometrelik bir yürüyüşle Türk bayraklarıyla zirveye çıktı. Tekbirler eşliğinde yürüyen kalabalık okunan ilahilere de eşlik etti.

SONSUZA KADAR VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Burada konuşan Vali İbrahim Taşyapan, sonsuza kadar vatana sahip çıkacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Vatanımıza, şehitlerimize, manevi ve milli değerlerimize, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız. Sarıkamış'taki askerlerimiz göğüslerindeki imanla vatanın kurtarılması için hiç geri adım atmadan o soğukta şehit oldular. Mazimizden ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle kalkınmamızı ilerleterek, dünyanın en önemli ülkesi olacağız. Memleketimizin ne şartlarda kurtarıldığını her vesileyle anlatmalıyız. İşte Sarıkamış da bunlardan biridir. Askerlerimiz, dağlarda eksi 40 derece soğukta bu vatanı yedi düvele karşı savundular. Onun için bizde bu vatanın kıymetini bilmeliyiz."

HAKKARİ'DE 1 METRE KARDA 3 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Hakkari'deki anma töreni ve yürüyüş ise il merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde yapıldı. Yürüyüş için Şivekör tepesinde toplanan aralarında Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak eşi Funda Toprak, Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal, öğrenciler, polis, asker ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Yer yer kalınlığı 1 metreyi bulan karda soğuk havaya rağmen yürüyen kalabalık, 3 kilometrelik parkurun sonunda kayak merkezine ulaştı. Burada okunan Kuran'ı Kerimin ardından Sarıkamış şehitler için dua edildi. Burada açılan resim sergisini gezen Vali Cüneyit Orhan Toprak konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Toprak, şunları söyledi:

"Bugün Hakkari'deki gençlerimiz, askerlerimiz, polisimiz ve vatandaşlarımızla beraber 102 sene önce vatan, millet ve bayrak için hiç düşünmeden verilen emirleri yerine getiren ve maalesef aşırı soğuklar yüzünden şehit olan atalarımızı anmak üzere bu yürüyüşü tertip ettik. Bu vesileyle atalarımızın ne zorluklarla mücadele ettiklerini, nelere katlandıklarını ve vatan, millet, bayrak uğruna nasıl şehit olduklarını hep beraber idrak ettik. Biraz da olsa onların zorluklarını anıp, onların ne kadar büyük fedakarlık yaptıklarını bütün duygularımızla hissettik. Gençlerimiz, bu mukaddes kutsal bayrağımızın 24 saat dalgalandığı bu topraklar için atalarının he kadar fedakarlıklar gösterdiğini görmüş oldular. Vatan sevgilerinde, manevi şuurlarında inşallah bu yürüyüşün bir artı etkisi olacağını düşünüyoruz. Bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay elimizde durmuyor. Bugün de hala bu hain emelleri üzerimizde gerçekleştirmeye çalışanlar var. Fakat şanlı tarihimizde olduğu gibi, bundan sonra da hiç bir hain emel amacına ulaşamayacak. Bu gençlerimiz, bu askerimiz, bu polisimiz, bu vatandaşımız, bu kardeşlerimiz olduğu müddetçe bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak. Biz bugün olduğu gibi birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde devletimizi çok daha huzurlu, sağlıklı, güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız."

BAYRAK İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER

Bitlis'teki anma törenleri ve yürüyüş Nemrut Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Nemrut Dağı'ndaki otelin önünde toplanan aralarında Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve kurum amirlerinin de bulunduğu grup ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak, yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüdü. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanı ardından Bitlis Valisi Ahmet Çınar konuştu. Vali Çınar, şunları söyledi:

"Şehitlerimiz çetin bir kış günü dağlarda, karda ve bütün milli değerlerimizi ifade eden bayrak için canlarını feda ettiler. 100 yıl önce bizim bütün milli onurumuzu ve haysiyetimizi çiğneyerek, vatanımızı elden almak için gelenler şimdi yine kıyımıza yanaştılar. Hedef yine aynı. Bunların her biri birer cinayet örgütü kendi insanlarına iyi davranıyorlar. Evrensel anlamda hiçbir değere ve insani değere itaat etmiyorlar. Başkasının olanı zorla alıyorlar. Gittikleri her tarafı cehenneme çevirdiler. Bunların medeniyet köklerinde sıkıntı var, insanlık yok. Bunlar İslam ülkelerini cehenneme çevirmek için bilerek saldırdılar. Bunlar sürekli İslam aleminin insanına saldırdılar, tecavüz ettiler ve örgütler kurdular. Bu bir taktiktir. 100 yıl önce kendileri gelmişti şimdi ise kurdukları örgütlerle geliyor. Ama biz o tek dişi kalmış canavarın dişini kıracağız. Türkiye Müslüman olmayan ülkeler dahil hepsinin duasını alıyor. Vuruldukça büyüyoruz. Millet olarak tarihten ibret aldık, asla o kötü tarih tekrarlanmayacak."

DHA