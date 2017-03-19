Van ve Hakkari'de karın kapattığı yollar açılıyor

VAN ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı ardından kapalı mahalle ve köy yolları ulaşıma açılıyor.

Van ve Hakkari'de 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı Van'da 149 Hakkari'de ise, 71 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için seferber oldu. Hakkari'de 18 köy ve 53 mezranın yolunu açmak için ekipler bazı bölgelerde 2 metreyi bulan kar ve soğuğa rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler dün gece kapanan ve bazı araçların mahsur kaldığı 20 köyün ulaşımını sağlayan Durankaya Beldesi'nin yolunu da ulaşıma açmayı başardı.

DOĞUM SANCILARI ARTAN KADIN

Öte yandan dün gece Hakkari'ye 20 kilometre uzaklıktaki Geçitli Köyü'nde doğum sancıları tutan Miran Dinçer yol kapalı olduğu için hastaneye getirilemedi. Yakınlarının 112 ve İl Özel İdaresi'ne haber vermesi üzerine ekipler kardan kapalı yolu açtı. Yolun açılmasıyla köye giden 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Miran Dinçer'i Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

ÇATAK YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 mahalle ve 89 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van-Çatak karayoluna da Elmacık Mahallesi yakınlarında çığ düştü. Ekipler kapalı mahalle ve mezra yollarını açarken, Elmacık Mahallesi'nde yaklaşık 500 metrelik bir yolu ulaşıma kapatan çığı temizleyerek tek şeritten ulaşımı sağladı. Yol genişletme çalışmasını yürüten ekipler, yoldaki karın kısa sürede temizleneceğini söyledi.

DHA