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Van Haberi: Van'da 1031 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'da 1031 kaçak cep telefonu ele geçirildi
13:4721 Şubat 2017
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Van'da 1031 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Van'da 1031 kaçak cep telefonu ele geçirildi

VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde farklı marka ve modellerde 1031 kaçak cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Van- Hakkari karayolu Güzelsu mevkiinde yapıkları yol kontrollerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, araç içerisine gizlenmiş vaziyette farklı marka ve modellerde 1031 kaçak cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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