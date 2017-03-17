Van'da 15 kilo 540 gram eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kargo firmasında yapılan aramalarda, kargo paketi içinde 15 kilo 540 gram eroin ve 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kargo firmasında arama yaptı. Yapılan aramada, göndericisi ve alıcısı K.K. tarafından, Mersin'e göndermiş olduğu bakır tel rulolar içerisine zula yapılmış halde toplam 15 kilo 540 gram eroin ve 1 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonda gözaltına alınan kargo göndericisi ve alıcısı olan K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA