Van'da 156 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar İlçesi'nde şüphe üzerine durdurduğu iki minibüs ve bir adreste yaptığı aramada 156 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Gürpınar İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan 2 minibüs ve 1 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, kente kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 156 bin 960 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma tarafından kaçak sigaraların bulunduğu 2 minibüse el konulurken, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

DHA