Van'da 2 kilo 533 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta eğitimli polis köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, 2 kilo 533 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde, kent girişindeki Kurubaş mevkiinde uygulama noktası kurdu. Şüphe üzerine S.D.'nin kullandığı 34 VM 7762 plakalı hafif ticari aracı da durdurararak arama yaptı. 'Alfa' adlı eğitimli polis köpeğinin, tepki vermesi üzerine aracın arka teker bağlantı dingilinin içerisinde 2 kilo 533 gram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü S.D. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

DHA