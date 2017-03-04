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Van Haberi: Van'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
14:214 Mart 2017
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Van'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'da polisin yaptığı operasyonda 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapanlara yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında, İpekyolu İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle'de 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Yapılan ilk operasyonda evde arama yapan ekipler 21 bin 500 paket, ikinci operasyonda ise 18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Toplamda 40 bin paket kaçak sigara ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

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