Van'da aranan 3 kişi yakalandı

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilere yönelik başlatılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler'silahla yağma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama','başkalarına ait kimlik veya bilgilerini kullanma' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından 21 yıl hapis ile 10 bin lira para cezası bulunan Z.Y., ile 'gece vakti yağma' suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün cezaları bulanan V.İ., ile K.İ.'yi,gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA