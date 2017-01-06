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Van Haberi: Van'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2 kişi tutuklandı

Van'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2 kişi tutuklandı
11:366 Ocak 2017
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Van'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2 kişi tutuklandı
Van'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2 kişi tutuklandı

VAN'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, sosyal medya adresleri üzerinden Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlenen 2 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

DHA

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