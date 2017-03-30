Van'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı ölü ele geçirildi (2)

VALİLİKDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği, Erciş'te ölü olarak ele geçirilen 2 PKK'lı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Erciş ilçesinde, 30.03.2017 günü 00.30 sıralarında 155 haber merkezine gelen ihbarda, Salihiye Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde uzun namlulu silahlı kişiler görüldüğü bilgisi paylaşılmıştır. İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce yeteri kadar kuvvetle olay yerine gidildiğinde, güvenlik güçlerimize bir evden örgüt mensuplarınca el bombası atılmış, sonrasında uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştır. Çıkan çatışmada 2 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, örgüt mensuplarının kimlik tespiti için gerekli çalışma başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak, 5 kişi gözaltına alınırken, çatışmada her hangi bir sivil vatandaşımız ve emniyet mensubumuz yaralanmamıştır. Çatışmanın yaşandığı ikamet ve çevresinde yapılan kontrollerde örgüt mensuplarına ait 3 el bombası, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, dijital materyal ve PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait doküman ele geçirilmiştir."

DHA