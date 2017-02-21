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Van Haberi: Van'da FETÖ operasyonu; 13 gözaltı

Van'da FETÖ operasyonu; 13 gözaltı
09:5421 Şubat 2017
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Van'da FETÖ operasyonu; 13 gözaltı
Van'da FETÖ operasyonu; 13 gözaltı

VAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt imamı olduğu belirtilen 13 kişi gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bugün sabaha karşı 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ/PDY'nin imamları oldukları belirtilen 13 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin de yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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