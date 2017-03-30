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Van Haberi: Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
09:5230 Mart 2017
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Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

VAN'da Fethullahçı Terör Örgütü Parelel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Van'daki kapatılan Serhat okullarının müdürü ile 3 polis tutuklandı.
Polis tarafından yapılan operasyonda 4 gün önce gözaltına alınan FETÖ'nün Van'daki kapatılan Serhat okullarının Müdürü Raşit Karakaya ile 3 polis gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Karakaya ve 3 polis dün çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

DHA

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