Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

VAN'da Fethullahçı Terör Örgütü Parelel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Van'daki kapatılan Serhat okullarının müdürü ile 3 polis tutuklandı.

Polis tarafından yapılan operasyonda 4 gün önce gözaltına alınan FETÖ'nün Van'daki kapatılan Serhat okullarının Müdürü Raşit Karakaya ile 3 polis gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Karakaya ve 3 polis dün çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA