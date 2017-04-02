Van'da kurtuluş coşkusu

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Valilik önünde yapılan törenlere Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali İbrahim Taşyapan, Garnizon Komutanı Albay Şahin Yenilmez, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik önündeki Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Vali İbrahim Taşyapan ilk önce Valilik, ardından da Büyükşehir Belediyesi çelengini bıraktı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı isimliği de Taşyapan'ın önüne bırakıldı.

Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmadan sonra, geniş güvenlik önlemleri altında Van Jandrama Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde Türk bayraklarıyla korteş yürüyüşü yapıldı. Kutlamalarda halkoyunları ekiplerinin gösterisi büyük ilgi görürken, Belediye Başkan Vekili Vali İbrahim Taşyapan ve protokol halkoyunları ekipleriyle birlikte halay çekti. Kutlamalar, Van'ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve sergisinin gezimesiyle son buldu.

DHA