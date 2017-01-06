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Van Haberi: Van'da PKK propagandasına 4 tutuklama

Van'da PKK propagandasına 4 tutuklama
11:356 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Van'da PKK propagandasına 4 tutuklama
Van'da PKK propagandasına 4 tutuklama

VAN'da terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propogandası yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. Geçen hafta TEM ekiplerinin Van merkez ve Erciş ilçesinde bazı adreslere Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin desteği ile yaptığı operasyonda 4 şüpheli, terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından dün mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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