Van'da PKK'dan bombalı tuzak: 2 şehit (2)

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

VAN'ın Çatak İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar son yolculuğuna uğurlandı.

Hükümet Konağı önünde 2 çocuk babası şehit güvenlik korucusu Kasım Sancar için tören düzenlendi. Şehit Sancar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla alınarak tören mangasındaki askerlerin omzunda bir süre taşındıktan sonra Çatak Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit güvenlik korucusu Sancar'ın cenazesi, tekbir ve dualarla ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın yakınları, şehit evinde taziyeleri kabul etti. Burada kısa bir konuşma yapan Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, 'Canı Allah'tan başka almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu hainliktir. Masum canı alanların bu dünyada yeri yoktur. Bugün maalesef ki iki tane şehidimiz vardır. Birisi Korucu Kasım Sancar diğeri ise Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan'dır. Allah şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Umarım ülkemiz en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Rabbim memleketimizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin. Hepimiz aynı dinin mensubuyuz, kardeşiz, biriz. Kıyamete kadar bu topraklar bizim olacak, bir olacağız. İnşallah burada barış içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz' dedi.

Haber: ​Hüdai GÜMÜŞ / VAN, (DHA)

DHA