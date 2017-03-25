Van'da PKK/KCK operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde düzenlediği PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK operasyonları kapsamında sabah saatlerinde Van Merkezde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da örgütsel doküman, dijital materyal ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA