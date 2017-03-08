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Van Haberi: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
10:138 Mart 2017
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Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN, (DHA)VAN'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ortaya çıkartılan terör örgütü PKK'ya ait sığınakta keskin nişancı tüfeği, patlayıcı düzenekleri, plastik patlayıcı ve TNT ele geçirildi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalına operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda tespit edilen bir sığınakta 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 69 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve 270 EYP yapımında kullanılabilecek miktarda plastik patlayıcı ve TNT ele geçirildi.

DHA

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