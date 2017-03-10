Van'da 'Shoppıng Fest' hazırlıkları başladı

VAN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Van Alışveriş Günleri (Shoppıng Fest) hazırlıkları başladı.

Van'da 15 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan alışveriş günleri festivaline, İranlı turistler başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden geniş katılımın olması bekleniyor. Yüzlerce esnaf ve tüccar Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alışveriş festivali için bilgilendirilirken, festival için de kentin caddeleri ışıklandırıldı. Beşyol Meydanı, Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerindeki ışıklandırma çalışmalarına büyük önem veren Van Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarına esnaf ve tüccar da büyük destek veriyor.

Van Alışveriş Günleri Festivali'nin Van'da artık bir marka olduğunu anlatan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Ankara ve İstanbul'dan sonra Anadolu'da bu anlamda yapılan en önemli organizasyonlardan biridir. Alışveriş Günleri Programının ilkini düzenlediğimizde üyelerimizin, esnaf ve tüccarların nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorduk. Ama geçen yıl ve bu yıl gördük ki halkımız, üyelerimiz ve esnaf organizasyonumuzu benimsediler ve destek veriyorlar. İlk yıl 350 esnaf destek verirken, geçen yıl bu sayı 800'e çıktı. Bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı planlıyoruz. Ayrıca ilimize İran'dan gelen turist sayısında da artış gözlenmiştir. Bu yılın ilk iki ayı olmasına rağmen sınır kapılarından ülkemize giriş yapan İranlı turist sayısı 50 bini aşmıştır. Bu durum bizleri gelecek adına daha umutlu hale getirmiştir" dedi.

DHA