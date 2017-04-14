Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN'da iki kargo şirketinde yapılan aramalarda pirinç torbaları ve müzik kolonların içersinde İstanbul'a gönderilmek istenen 13 kilo 688 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarat üzerine bir kargo şirketinde Şila isimli dedektör köpekle arama yaptı. Aramada İstanbul'a gönderilen 3 piriç torbası içersinde 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi. Öte yandan yine polis tarafından başka bir kargo şirketinde Lisa isimli dedektör köpekle yapılan aramada ise müzik kolonları içersine gizlenmiş 7 kilo 468 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DHA