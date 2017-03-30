Van'daki arıcılar kışı geçirmek için alternatif yer arayışında

VAN'dan kışı geçirmek için arılarını Akdeniz Bölgesi'ne götüren arıcılar, bölgedeki arı ölümleri nedeniyle alternatif yer arayışına başladı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bölgedeki arı ölümlerinin kendilerini endişelendirmesi nedeniyle bu kararı aldıklarını belirterek "Tarım Bakanlığı'ndan kapsamlı çalışma yapmasını istiyoruz. Bizim o bölgeye gönderdiğimiz 80 bin kovan arıdan yüzde 70'i telef oldu. Bu çok önemli bir rakam. Arıcılar olmasa ülkede narenciye olmaz. Gelecek açısında ülke için tehlike arz eden böyle önemli bir konun daha fazla üzerine gidilmesi gerekiyor" dedi.

Son yıllarda özellikle Akdeniz'deki iller başta olmak üzere birçok kentte arı ölümleri yaşanıyor. Tedirgin olan arıcalar, arı ölümlerinin nedenlerinin biran önce bulunmasını ve zararlarının da karşılanmasını istiyor. Zengin bitki örtüsü ve yaylalarıyla arıcılar için önemli yere sahip olan Van'da ki arıcılarda son günlerde tedirgin. Kışı geçirmek için kovanlarını Akdeniz gibi sıcak bölgelere götüren arıcılar, yaşanan arı ölümleriyle birlikte arıları için alternatif yerler arayışına girdi. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, son senelerde bilinçsizce yapılan tarım ilaçlamaları nedeniyle yüzde 60-70 oranlarında arı ölümlerinin yaşandığını söyledi.

BALDA YÜZDE 70 KAYIP OLACAK

Van'dan yaklaşık 140 bin arılı kovanın bulunduğunu bunlardan 80 bin kovanın Akdeniz illerine gittiğini belirten Tandoğan, "Bölgeye giden 80 bin kovanda bulunan arıdan yüzde 70'i telef oldu" dedi. Tarım ilaçlamalarının önüne geçilememesi halinde tarım açısından telafisi olmayacak yaralara yol açacağını da belirten Tandoğan, Tarım Bakanlığının biran önce önlem alması gerektiğini söyledi. Van'ın az kovanla sezona gireceğini söyleyen Tandoğan, bunun da bal miktarında yüzde 70 kayıp anlamına geldiğini belirtti.

BİZ OLMAZSAK NARENCİYE OLMAZ

Bundan sonra kışın konaklamak için Akdeniz dışında alternatif yerler arayışına girdiklerini anlatan Tandoğan, "Arıcımıza kışı geçirmek için yeni alternatif konaklama yerleri arayışındayız. Ve artık Akdeniz bölgesine arı konaklama yapmayacağımızı düşünüyoruz. Ülkenin narenciye deposu ve tozlaşmada ki önemi çok büyük olduğu unutmamalıdır. Eğer arıcılık olmasa o kadar büyük narenciye bahçelerinin tozlaşma azlığında verim kaybı olacaktır. Bizler yani arıcılar olmasa ülkede narenciye olmaz. Gelecek açısında ülke için tehlike arz eden böyle önemli bir konun daha fazla üzerine gidilmesi gerekiyor" dedi.

DHA