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Van Haberi: Van'ın yeni Başsavcısı görevine başladı

Van'ın yeni Başsavcısı görevine başladı
10:5815 Şubat 2017
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Van'ın yeni Başsavcısı görevine başladı
Van'ın yeni Başsavcısı görevine başladı

BAFRA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) hazırladığı kararname ile Van Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İbrahim Keskin, görevine başladı.
Medya İletişim Bürosu Sorumlusu Sergen Önay ile kentteki gazetecilerle bir araya gelen Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilerin önemli bir görev yürüttüğünü söyledi. Keskin, Adalet Bakanlığı genelgesiyle adliyelerde medya iletişim bürolarının kurulduğunu ve yaşanan bazı gelişmelerde toplumun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla medya iletişim bürolarını etkin  kullanacaklarını söyledi. 

DHA

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