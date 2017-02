Vergi rekortmeni Ankaralı iş adamları, teşekkür belgelerini Vali Topaca'dan aldı

28. Vergi Haftası nedeniyle kurumlar vergisi rekortmeni Ankaralı iş adamları, Ankara Valisi Ercan Topaca'yla bir araya geldi. Toplumda vergiye gönüllü uyumun artırılması, vergi bilincinin geliştirilmesi, mükellef memnuniyetinin artırılması, mükelleflerle etkili iletişim kurulması ve bu konuda çalışanların yetkinliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Vergi Haftası çerçevesinde Ankara ili 2015 yılı kurum vergisi rekortmenleri temsilcilerine Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal imzalı teşekkür belgeleri Ankara Valisi Ercan Topaca'nın katıldığı törende verildi.

Teşekkür Belgesi takdim töreninde konuşan Ercan Topaca, konuşmasının başında, Vergi Haftası'nın ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları kaydetti: "Vergi, devlet fonksiyonlarının en başta gelen önemli görevlerindendir. Vergi olmadan devletin hayatiyetini devam ettirmesi, hizmetlerini yapması mümkün değildir. Dolayısıyla bütün devlet çarkının sağlıklı bir şekilde işlemesi için de vergiye ihtiyaç var, gelire ihtiyaç var. Objektif kriterlere uygun bir şekilde; özel sektörün, sanayinin, ticaretin gelişmesini de engellemeyecek oranlarda tespiti devlet hayatında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor."

Ercan Topaca, "Devletler vergi için önemli teşkilatlar da kuruyor. Bizden bizim tarihimizde Maliye Teşkilatı, Defterdarlık şeklinde, Başdefterdar, illerde Defterdar, zaman içinde biraz gelişiyor. Verginin daha düzenli, sağlıklı takibi, toplanması konusunda devlet adımlarını atıyor. Burada vergiyi verenler de var. Kendilerini özellikle tebrik etmek istiyorum. Ankara'da hatırı sayılır miktarda, vergi rekortmeni dediğimiz, Ankara'nın vergi miktarında önemli vergi ödeyen kurumlarımızın temsilcileri burada. Bugün bu hizmetlerinden dolayı Sayın Bakanımızın imzaladığı belgeleri vererek kendilerine şükranlarımızı ifade etmek isterim. Aynı zamanda burada Vergi Dairesinden arkadaşlarımız da var, müdürlerimiz var. Birkaç hususu ifade etmek istiyorum. Vergi vermek nasıl bir borçsa vergiyi doğru kullanmak, kamu hizmetlerinde kullanmak, tasarruflu bir şekilde kullanmak da bir o kadar önemlidir. Vergiyi verenlerin işini kolaylaştırmak, yine bizlerin işidir, sizlerin işidir. Mükellef önünüze geldiği zaman, dairelerinize geldiği zaman işini çok kolay bir şekilde halledip vergisini ödemesi imkânını, kolaylığını onlara sağlamak zorundayız. Bu konuda zamanın çok önemli bir unsur olduğunu, unutmamalıyız. “Vakit nakittir.ö sözü sadece bizde değil, birçok dilde de kullanılır" diye konuştu.

Ercan Topaca, "Mükelleflerimiz herhangi bir işlem için, ister ödeme için ister başka bir iş için geldiği zaman lütfen bürokratik işlemlere takılıp kalmadan hızlı bir şekilde işlemlerini yapıp arkadaşlarımızın önünü açmak için gerekeni yapalım. Bizler işleri zorlaştırmak için buralarda değiliz. Bizlerin işi hem devletin işini en süratli, en doğru, en adil şekilde yapmak hem de muhatabımız olan mükelleflere, vatandaşlarımıza işi kolaylaştırmaktır. Bunu yaptığımız zaman devletimize olan borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş oluruz. Bugün git, yarın gel, bir daha gel, bir daha gel, böyle bir devlet anlayışı artık günümüzde söz konusu değil. Hele hele vergi işinde, ödemek için geliyorsa insan onu süratli bir şekilde, dakikalar içerisinde işi halledip vergi tahsilatını sonuçlandırmak gerekiyor. Bu işi kolaylaştıralım. Her ne yapıyorsak devlet adına yaptığımız her işi kolay, hızlı, adil ve kanunlarımıza uygun bir şekilde yaparak kolaylaştıralım. Bunu yapmadığımız takdirde işin yavaş gitmesinin de bir maliyeti var. Hem devlet açısından hem de bizden hizmet alan kişiler açısından bir maliyeti var. Dolayısıyla maliyetlerin kontrol altına alınması, düşürülmesi de günümüzün en önemli sorunlarından birisidir. Gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde artık maliyetler çok yüksek. Neden yüksek Hukuki düzenlemeler, insan hakları, refah düzeyinin çok artmış olması, insanların beklentilerinin artmış olmasından dolayı gerek devletin gerek özel sektörün üstlenmek zorunda olduğu hizmet artmaktadır. Dolayısıyla bu hizmetlerin gerek özel sektör açısından gerek devlet açısından maliyetlerinin düşürülmesi, tasarruflu bir şekilde yapılması da büyük önem taşımaktadır" dedi.

Vali Topaca konuşmasına şöyle devam etti: "İnşallah burada bulunan arkadaşlarımız, gerek sanayicilerimiz, üreticilerimiz, esnafımız, tüccarımız gerekse masanın diğer tarafındaki bizler o alanda gerekli hassasiyeti göstererek, o dengeyi iyi kurarak, ekonomimizin önündeki engelleri kaldırarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz süreç, bütün dünyada çok hareketli bir süreçten, dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda devletin her yönüyle güçlü olması; gelirleriyle, giderlerinin kontrol altına alınmasıyla, sunduğu hizmetle devlet fonksiyonlarının hızlı bir şekilde sunulması milletimizin, devletimizin işini kolaylaştıracaktır. Ülke olarak da biz son dönemde sadece kendimize değil etrafımızdaki muhtaç durumda olan, sıkıntılı olan birçok millete, ülkeye de destek olmaya çalışıyoruz. Bunların temeli ve bunların sürdürülebilmesi, yapılabilmesi için de gelir dönüyor dolaşıyor paraya bakıyor. Dolayısıyla gelirimizi artıracak, üretimi rahatlatacak, üretimi geliştirecek her türlü tedbiri almak hepimizin önemli görevidir. Bunu sadece sanayiciden, piyasadan beklemek doğru değil. Kamu olarak biz de yapabileceğiz işleri en doğru şekilde yaparak bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmemiz gerekir. Geçmişteki tartışmaları, özellikle tarihteki yaşanan olayları da sağlıklı bir şekilde irdeleyerek bugüne yön vermek önemlidir. Bugün bizim yaşadığımız sorunları, yaptığımız tartışmaları özellikle sosyal bilimler alanında geçmişte aynısını insanlar birçok kez yapmıştır, tartışmıştır ve ciddi bir tecrübe ortaya çıkmıştır. Onlardan da yararlanarak bu alanı sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz, düzenleyeceğiz, yolumuza millet olarak, devlet olarak emin adımlarla devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle rekortmen olan mükelleflerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Onların başarılarıyla ülke olarak, millet olarak, devlet olarak gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Törende konuşan Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, ülkemizin ekonomik ve mali yönden güçlendirilmesiyle kamu hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde vergi gelirlerinin en önemli finansman kaynağı olduğunu söyledi. Karayılan, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak toplumda vergi bilincinin ve mükelleflerin vergi uyumunun artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasını Vergi Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Vergi Haftası boyunca, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak mükelleflere, geleceğin mükellefi olacak, geleceğin emanetçisi olacak çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini söyleyen Karayılan, "Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşlarımızın vergisel yükümlülükleri yerine getirirken katkılarını sürekli olarak kılmak üzere hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini, haklarını ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri en hızlı ve etkin bir şekilde kendilerine ulaştırmak üzere bütün iletişim kaynaklarını etkin olarak kullanmaya çalışmaktayız" dedi.

Törenin sonunda Vali Ercan Topaca, ilimizdeki kurumlar vergisi rekortmenlerine Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal imzalı teşekkür belgelerini verdi.

DHA