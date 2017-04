Veysi Kaynak: ABD'nin makyajı döküldü

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner'in 'Türkiye'de demokrasinin kalitesi hakkında endişelerimiz var' sözlerine, 'Ben birkaç gün önce 'Bu referandum süreci bir kısım ülkelerin, demokratik ülke iddiasında olanların, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerin yüzündeki bütün makyajlarını döktü demiştim. Eğer bu söylenmişse o zaman onların da makyajı dökülmüş demek gerekir' dedi.

Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kaynak, Borsa Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, yönetimi ve işadamlarıyla sohbet edip Dulkadiroğlu Belediyesi'ne geçti. Burada Belediye Başkanı Ak Partili Necati Okay, yaptığı sunumla Kaynak'a tüm ilçe müdürlüklerinin bir arada toplanacağı kamu külliyesi hakkında bilgi verdi.

'REFERANDUMDAN TERÖR ÖRGÜTLERİ KAYGILI'

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Veysi Kaynak, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner'in referandumu kastederek, 'Türkiye'de demokrasinin kalitesi hakkında endişelerimiz var' açıklamalarına tepki gösterdi. Kaynak şöyle konuştu:

'Demokrasi ve referandum sürecinden kaygılı olanlar, meşru hükümetler değil, terör örgütleridir. ABD'nin; eğer bu söylenmişse, Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütleriyle bu aynı şeyi söylemesi gerçekten akıl alacak şey değil. Türkiye tüm özgür basınıyla şeffaf bir referandum sürecini yaşıyor. Herkes her şeyi söylüyor, yalan dahil. Hatta yalanlar furyası, yalan rüzgarları dahil, herkes her şeyi söylüyor. ABD demokrasinin gerçekten her haliyle 200 yılı aşkın bir süreden beri tam manasıyla uygulandığı devletler topluluğu. Böyle bir şeyin söylenmiş olması gerçekten insan havsalasının alacağı bir şey değil. Diğer bütün ülkelerin olduğu gibi, Türkiye'de ABD'nin de büyükelçisi var. Hatta ABD'nin çok yaygın başkonsoloslukları da var. Bütün süreç AGİT'in, diğer uluslararası kuruluşların gözü önünde cereyan ediyor. Çok şeffaf, demokrasinin tüm kurallarının işlediği, evet denmesini isteyenler ile hayır denmesini isteyenlerin serbestçe propaganda yapabildiği bir süreç yaşadık yaklaşık 2.5 aydan beri. Bunu söylemek, söylenmişse eğer kabul etmek mümkün değil. Ben birkaç gün önce 'Bu referandum süreci bir kısım ülkelerin, demokratik ülke iddiasında olanların, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerin yüzündeki bütün makyajlarını' döktü demiştim. Eğer bu söylenmişse o zaman 'Onların da makyajı dökülmüş' demek gerekir. Doğru olması ihtimaline gerçekten inanamıyorum.'

'ÜNİFORMA, HİÇ KİMSEYE FARKLI İMTİYAZLI BİR İŞLEM YAPMA YETKİSİ VERMEZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de askeri törenle karşılanmasını da değerlendiren Kaynak, seçim yasakları başladıktan sonra kendisinin resmi aracı bırakıp, arkadaşının aracını kullandığını ifade ederek, 'Bu kanunlar herkes için geçerli, herkese eşit uygulanması gereken kanunlar. Zaten anayasamız da kanun da herkesin eşit olduğunu söyler, ana muhalefet, iktidar böyle bir şey olmaz. Hiç kimse kanundan daha üstün değildir. Hiçbir erk bundan üstün değildir. Üzerindeki üniforma da hiç kimseye farklı imtiyazlı bir işlem yapma yetkisi vermez. Bizlere hukuk ve ahlak dersi verenler, kendileri bu yasaları çiğnemekten bir beis görmüyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla mahşeri vicdan bunan rahatsız oldu' diye konuştu.

'AYIK KAFAYLA OKUNUP, BU ŞEKİLDE ANLAŞILACAK BİR METİN DEĞİL'

Eyalet tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Veysi Kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ak Parti'nin tüm sözcülerinin konuşmalarına 'Tek devlet' diyerek başlayıp bitirdiğini söyledi. Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinden sonra bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bir devlet olduğu ve devletin yapısının üniter olduğunun da anayasada açıkça kaydedildiğini belirten Kaynak, şöyle konuştu:

'Anayasanın o kısmını değiştirdiğimiz falan yok. Şimdi milletin zihnini bulandırmaya şeyler söyleniyor. Orada kastedilen bölgesel yönetimle idari yönetim bakımından bakın söylüyorum, GAP idaresi bir bölgesel yönetim idaresidir. Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi'ni hayata geçirecek. Gaziantep'i, Urfa'yı, Adıyaman'ı, Diyarbakır'ı, Mardin'i içine kapsayan bir bölge. Ya da Kahramanmaraş-Osmaniye-Hatay Kalkınma Ajansı bir bölgesel idari kalkınma yönetimdir. Bundan eyalet çıkartmak, bundan siyasi, mülki yapımızda bir bölge yönetimi çıkartmak gerçekten bunlar hangi hayal ve bu hayale nasıl ulaşabiliyorlar. Ağır olacağını biliyorum, ya bu metinleri okumadan avuçlarına tutuşturulan yalanları milletimize söylüyorlar, ya da bu metinleri okurken sudan, çaydan, ayrandan başka bir şey içerek okuyorlar. Yani bu ayık kafayla okunup bu şekilde anlaşılacak bir metin değil.'

DHA