Veysi Kaynak, AFAD Bölge Toplantısı'na katıldı

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen AFAD Bölge Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Veysi Kaynak, akşam saatlerinde geldiği Gaziantep'te, valilikte düzenlenen AFAD Bölge Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kaynak, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ile bu kentlerin AFAD müdürlerinin katıldığı toplantıya başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Suriyeli sığınmacıların durumları ile önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının görüşüldüğü belirtildi.

DHA