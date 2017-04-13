Veysi Kaynak: Esad rejimi, 26 kez kimyasal saldırı gerçekleştirmiştir

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Esad rejimi tarafından iç karışıklığın sürdüğü Suriye'de ilk tespitlere göre 6 yıl içerisinde 26 kez kimyasal saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta Polis Haftası nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç tarafından karşılanan Kaynak, polisi selamlayıp, onlarla birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından üzerinde polis arması olan pastalar kesildi. Veysi Kaynak, buradaki etkinliğin ardından Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı'na geçerek esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kaynak, 16 Nisan'a sayılı günler kala sözün de, kararın da millette olduğunu ve milletin de en doğrusuna karar vereceğine inandığını belirtti. Kaynak, referandum sürecinde muhalefetin insanların kafasını karıştırmak için birçok yalan söylediğini öne sürüp vatandaşlardan oylamaya sunulacak olan 18 maddeyi okumalarını istedi.

Beşar Esad'ın kimyasal saldırıyla ilgili 'Uydurma' sözlerini de değerlendiren Veysi Kaynak, olayın ardından Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nü otopsilere katılmaları için Türkiye'ye davet ettiğini ifade ederek, şunları söyledi.

'Dünya Sağlık Örgütü otopsiye katıldı, bizim Adli Tıp Kurumumuzda otopsi yaptılar. Hem Adalet Bakanımız açıkladı, 'Kimyasal saldırı olduğunun bulgularına rastladı Adli Tıp Kurumumuz' diye, hem Sağlık Bakanımız tıbbi verilere göre sarin gazı olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de neticeyi açıklayacaktır. Ayrıca bugün Türkiye'ye o davet ettiğimiz Dünya Kimyasal Silahları Önleme Örgütü de geldi. Bu Rusya'nın, rejimi koruma kollama hislerinden başka bir şey değil. Orada kimyasal saldırı olmuştur ve ilk defa da olmamıştır. Kimyasal saldırı çok daha önce de bu 6 yıl içerisinde ilk tespitlere göre 26 kez Esad rejimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünyanın gözünün içine bak baka yapılmıştır. Ama medeni dünya bununla ilgili bir dik duruş sergileyememiştir. Bu, kimyasal saldırı da olsa vahşetlerin en büyüğüdür, kimyasal olmasa da konvansiyonel silahla öldürse de vahşetlerin en büyüğüdür. Yani bombayla, top mermisiyle, makineli tüfek mermisiyle öldürülen insan değil mi Yani kimyasal saldırıdan kaynaklanmasa bu bildiğimiz konvansiyonel silahlardan kaynaklansa 700 binden fazla insanın katledilmesi bir olay değil mi Dolayısıyla adli tıp kurumumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın tıbbi tespitlerine göre kimyasal saldırı doğru bir tespittir. Ama kimyasal olmasa bile masum insanların katledildiği de bütün dünyanın gözü önünde gerçeklemiştir. Her iki tarafıyla vahşettir, utanç vesiledir. Kimse 'Şu terörist benim, bu terörist senin, şu diktatör senin, bu diktatör benim' dememelidir. Dünyanın ortak değerleri varsa bu ortak değerler etrafında buluşmalı ve bu değerlere aykırı kim varsa da hesabı sorulmalıdır.'

DHA