'Vezir Parmağı' Sandıklı'da da yasaklandı

AFYONKARAHİSAR'da Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Vezir Parmağı' adlı filmin gösterimine belediyeye ait sinema salonunda izin vermeyeceklerini söyledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki tek sinema salonunun Belediye Düğün Salonu'ndaki işletmesi belediyeye ait salon olduğunu söyledi. Başkan Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Vezir Parmağı' filminin, milli ve manevi değerlere ters olduğu gerekçesiyle belediyenin sinema salonunda oynatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Başkan Çöl yasaklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Medyada reklamı gösterilen bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen, sahneleri ve senaryosu Mahsun Kırmızıgül'e ait olan 'Vezir Parmağı' adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri gelenek, örf, adet ve ahlaki hassasiyetlere ters filmlere her zaman karşı olduk ve izin vermeyeceğiz."

İLK YASAK ANAMUR'DA

Vezir Parmağı filmi, ilk olarak Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe tarafından, ardından da Kayseri'nin Develi İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Cabbar tarafından belediyeye ait sinema salonlarında yasaklanmıştı.

DHA