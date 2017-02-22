Vezneciler şehidinin bebeğine babasının ismi verildi

İSTANBUL Vezneciler'de 7 Haziran'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Fatih Cihan Karagözlü'nün bebeği Ankara'da dünyaya geldi. Bebeğe şehit babasının ismi verildi.

İstanbul Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da çevik kuvvet ekibinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Fatih Cihan Karagözlü'nün çocuğu Liv Hospital Ankara'da dünyaya geldi. 9 aylık evliyken eşinin şehit olduğunu ve 20 gün sonrasında hamile olduğunu öğrendiğini söyleyen Gülçin Karagözlü, "mutluyuz çocuğumuz dünyaya geldiği için. Şehidin çocuğu babasının adını alacak inşallah, vatana millete hayırlı olsun" dedi.

Bebek Cihan'ın dedesi Metin Turan ise "Çok mutluyuz. Kızımız sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Şuan çok karmaşık duygular içindeyiz. Allah vatana millete hayırlı uğurlu etsin. Bebeğin babası şehit olduktan 20 gün sonra hamile olduğunu öğrendik. Şuan onun yerini tutacak bir torunumuz Bilal Cihan dünyaya geldi. Artık bundan sonra her şeyimiz onun için" şeklinde konuştu.

Şehit Fatih Cihan Karagözlü'nün annesi Mükerrem Karagözlü, bebeğin şehit oğlunun emaneti olduğunu kaydederek, "Karmaşık duygular içindeyim. Ömrüm yettiği sürece inşallah onunla olmak istiyorum. Onu babası gibi vatana, millete hayırlı evlat yetiştirmek isterim. Dileğim emniyet müdürü olsun, o da babası gibi polis olsun. Bin bin ölürüz bin diriliz, bu vatanı kimseye yedirmeyiz. Bu vatanı kimse bölemez. Bak geliyorlar akasından, binlerce çevikler alttan geliyor. Kimse yıldıramaz bu vatanın insanlarını. Biz acımızı göğsümüze bastırdık" dedi

Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'da aileyi hastanede ziyaret etti. 3 kilo 850 gram olarak doğan Cihan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

DHA