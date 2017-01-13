Villada 200 litre sahte içki ele geçti

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde jandarma ekiplerinin lüks bir villada yaptığı aramada 200 litre sahte rakı ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 65 yaşındaki M.K., gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Marmara Ereğlisi İlçesi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde 3 katlı bir lüks villada oturan M.K.'nın piyasa sürmek için sahte rakı ürettiği bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahkeme kararıyla villaya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 200 litre sahte rakı, kaçak içki yapımında kullanılan 1 sıkma makinesi, 1 kaynatma makinesi ele geçirildi. Villasının çatı katını kaçak içki üretme yeri haline getiren M.K., gözaltına alındı. Jandarma ekipleri imha etmek üzere sahte içkileri kamyona yükleyip götürdü.

DHA