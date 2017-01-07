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Tekirdağ Haberi: Villanın çatısından düşüp öldü

Villanın çatısından düşüp öldü
15:227 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Villanın çatısından düşüp öldü
Villanın çatısından düşüp öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde oturduğu villanın çatısından düşen 37 yaşındaki Şahin Yirdem hayatını kaybetti.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde bulunan villada meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Yirdem, oturduğu iki katlı villanın çatısından sesler gelmesi üzerine çatıya çıktı. Burada dengesini kaybederek yere düşen Yirdem ağır yaralandı. Olayı gören ailesinin çağırdığı ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yirdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

 

DHA

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