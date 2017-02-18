Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, 1'i çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının dehşet verici izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Onlarca apartmanın harabeye, otomobillerin ise hurdaya döndüğü saldırıyı yapan PKK'lı terörist ve teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon ise sürüyor. Yapılan ilk incelemede ise çalıntı olduğu değerlendirilen araçta 1 ton bomba kullanıldığı saptandı.

185 bin nüfuslu Viranşehir'de, adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların bulunduğu Yenişehir Mahallesi 1650'nci sokakta, dün saat 20.30 sıralarında bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan kulakları sağır eden patlamanın ardından, bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve kurtama ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlamanın ardından yanan bomba yüklü aracı, itfaiye ve TOMA adı verilen zırhlı polis aracı ile söndürüp, yaralıları ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

İlk aşamada hastaneye kaldırılan 16 yaralı arasında bulunan zabıt katibinin çocuğu 11 yaşındaki Ahmet Gökhan Günak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan diğer 15 kişi ise Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Bu arada patlamada cam kırıklarının isabet etmesiyle hafif yaralanan ve geçici işitme kaybı yaşayan çok sayıda kişi de hastanelere başvurdu. Yaşanan yoğunluk üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anons ile izinli ve evde olan doktor ve sağlık görevlileri acil olarak hastanelere çağırıldı.

BEKÇİ DE ŞEHİT OLDU

Bu arada adliye lojmanı önündeki güvenlik kulübesinde bekçi olarak görev yapan ve kendisine ulaşılamayan Emniyetin bekçi kadrosunda görevli İbrahim Kete'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonunda gece geç saatlerde Kete'nin cenazesi de patlamanın olduğu bölgedeki enkazda bulundu.

DEHŞETİN KORKUTUCU İZLERİ

Gece ilçede panik ve tedirginliğe yol açan patlamanın izleri sabah saatlerinde ortaya çıktı. Adliye lojmanlarının yanı sıra çevresindeki 20'yi aşkın apartmanın tamamında hasar oluştu. Cadde ve sokakların apartman dairelerinden kırılan camlarla dolu olduğu saldırının yaşandığı sokaktaki 30 civarında aracın da patlamayla hurdaya döndüğü görüldü.

Polis ekipleri sabaha kadar sürdürdüğü inceleme sonrası olay yerinde delil aradı. Sabah saatlerinde de devam eden incelemeler sırasında patlamanın izlerinin kapatılması için apartmanlara büyük Türk bayrakları ile mavi brandalar asıldı.

1 TON BOMBA KULLANILDI

Patlama sonrası güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist ve irtibatlı olduğu kişilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan ilk araştırmada plakası açıklanmayan saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi ve yine bomba imha uzmanlarının incelemesinde araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı. Polisin bazı bulgu ve isimleri ulaştığı saldırıya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonu devam ediyor.

BAKANLAR GELİYOR

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, incelemelerde bulunmak üzere kente geliyor. Bakanların hain saldırıda şehit olanların cenazelerine katılması ve ardından açıklama yapması bekleniyor.

DHA