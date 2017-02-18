Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (5)

3 BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ndeki saldırıya ilişkin olay yerinde bilgi aldıktan sonra adliyeyi ziyaret etti. Burada da yetkililerde bir süre görüşen bakanlar, çıkışta basın toplantısı düzenledi.

SOYLU: ARAÇ, MARDİN MAZIDAĞI'NDAN GELMİŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu ve hastanelerde 11 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Soylu, yaralılardan 1 bekçi ve Viranşehir Başsavcısı'nın hakime olan eşinin yoğun bakımda olduğunu belirterek, patlatılan bombalı aracın Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde geldiğini belirlediklerini kaydetti. Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Viranşehir'de adli mensuplarımızın hayatını idame ettirdikleri konutlara içi patlayıcı dolu bir araç, belirlemelerimize göre Mardin Mazıdağı'dan yaklaşık 2.5 gün önce hareket etmiş ve direkt buraya gelmiş. Sonrasında ise aracı park ettikten sonra kaçmak suretiyle uzaktan kumandayla patlaması sonucu yaşanmıştır. Patlamada zabıt katibinin 11 yaşındaki evladı, hepimizin evladı ilkokul 5'inci sınıf öğrenci Ahmet Oktay Günak şehit olmuştur ve yine tam aracın park edildiğini gören emniyet bekçilerimizden biri, silahlı müdahalede bulunarak arkasından giden İbrahim Kete de şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Olay esnasında yaralılar meydana gelmiş ve bu yaralılar gerek Viranşehir Devlet Hastanesi'ne, gerekse de Şanlıurfa'daki hastanelere nakledilmiştir. 2'si yoğun bakımda, 11 yaralımız mevcut. 2 yaralımız; emniyet bekçisi ve 1'i de başsavcımızın eşi hakime hanım. Diğer yaralılarımız da yine adliye lojmanlarında oturan sakinler."

14 BİNADA HASAR VAR

Soylu, saldırıda 14 binada da hasar oluştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yine bunun yanı sıra yaklaşık 14 binada hasar meydana gelmiş ve bu 14 binanın içerisinde birçok konut da bu patlamadan etkilenmiştir. Bu tür terör olaylarıyla karşı karşıya geliyoruz. Terör olaylarının amacı; bütün milletimizde malumdur. Cani bir örgütün ortaya koyduğu bir olayla karşı karşıyayız. Ama burada önemli olan özellikle vatandaşlarımızın hem bu cani örgüte, hem de bunların siyasi uzantılarına karşı Viranşehir'de ortaya koymuş oldukları bilinçli ve sağduyulu, memleketsever ve vatansever bir tablodur. Bu vaka içerisinde ortaya koydukları sağduyulu yaklaşımdır. Buradan ne adaletimizin çalışmasında, ne güvenlik kuvvetlerimizin ortaya koymuş olduğu teröre karşı kararlılıklarda hiçbir geri adım olmayacağını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu talimatı bizatihi vatandaşın kendisi verdi. Yani bu olaylarla karşı karşıya kalan ve bunların mağduriyetini yaşayan vatandaşlarımızın kendisi talimat veriyor. Bunun için ifade etmek gerekir ki bu konuda hem milletimizle birlikte, beraberlik içerisinde, hem de ülkemizin huzurunu, sükununu, istikrarını bozmaya çalışan ve ülkenin önemli bir karar vereceğinin arifesinde bizim karar mekanizmalarımızı etkilemeye çalışan bu unsurlara göz açtırmayacağız. İşte en son çok bir süre önce yine gerek Viranşehir'de, gerek Şanlıurfa'da, gerekse de başka noktalarda bu eylemleri gerçekleştirmeye çalışanlara gerekli dersler verilmiştir."

26 KİŞİ GÖZALTINDA

Konuşmasında dün geceden bu yana 26 kişinin gözaltına alındığını da açıklayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Dün de gece itibariyle 26 kişi gözaltına alınmıştır. Bu konuda gerekli çalışmaları güvenlik kuvvetlerimiz yapacaklardır. Millet emin olsun ki bunları nerede olursa olsun, bu menfur olayları gerçekleştirenler, bu canileri buluyor ve gerekli cezasını veriyoruz. Bu tabloyu gördükten sonra yani direkt masum insanların hayatına kast etmeye yönelik tabloyu gördükten sonra elbette ki hiçbir vicdan bunların cezasız bırakılmasını kabul edemez. Bu kadar açık ve net. Onun için bu kararlılığı aynı iradeyle devam ettireceğimizi ifade ediyoruz. Gerek Şanlıurfa Valimiz, gerek Viranşehir Kaymakamımız, gerek kıymetli Başsavcımız ve buradaki Emniyet Müdürümüz, yetkililerimiz, Adalet Bakanımız, buradaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle de birlikte hasar tespit çalışmalarını devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın bütün hasarları, devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bundan herkesin emin olmasını istiyoruz. Bu konuda hem sayın Cumhurbaşkanımızın, hem de sayın Başbakanımızın talimatları açık ve nettir. Bu açıdan vatandaşımızla, arkadaşlarımız temaslarını sürdürecek ve en kısa zaman içerisinde karşı karşı kalmış oldukları bu durum kısa sürede telafi edilecektir. Bu vesileyle başta masum evladımıza, şehit evladımıza, güvenlik görevlimiz, kıymetli kardeşimiz 27 yaşında hayata gözlerini yuman şehidimiz İbrahim Kete'ye cenabı haktan rahmet diliyoruz. Başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı temennilerimizi iletiyoruz. Allah yardımcımız olur inşallah. Hiç endişe etmesinler ve bu terör örgütü denilen alçaklar sürüsünü, elbette ki bu ülkeden söküp atacağız. Burada biraz önce gördüğümüz alicenap sağduyulu davranışı ülkede hakim kılacağız."

ADALET BAKANI: MİLLETİMİZE HİZMET VERMEKTEN DURDURAMAYACAKTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, Türkiye'nin terörle mücadelesinin etkin ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, Viranşehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dün olduğu gibi bugün ve yarın da dünden daha etkili ve kararlı bir şekilde devam edeceğinden kimsenin endişesi olmamalıdır. Yargı görevi yapan hakimlerimize, savcılarımıza, zabıt katiplerimize, mübaşirlerimize, onların ailelerine ve adliyelerde çalışan ve ailelerini koruyan güvenlik görevlilerine terör saldırılarının amacı çok net. Bu saldırıların tamamı hukuka, adalete, milletimize, devletimize, birliğimize ve kardeşliğimize yapılmıştır. Bu saldırılar, adalet görevi yapan ve milletimizin adalet beklentilerini doğru bir şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışan hakim ve savcılarımızın, onlara görevlerinde yardımcı olan adli personelin, adaleti ayakta tutma iradesini asla zaafa uğratmayacaktır. Terör örgütleri; PKK'sı, DEAŞ'ı, DHKPC'si, ne kadar terör örgütü varsa bilumum tamamı adaleti durduramayacaktır, adaletin bekçilerini, adaletin görevlilerini, milletimize hizmet vermekten durduramayacaktır. Viranşehir'deki hakimlerimiz, savcılarımız, diğer günlerde olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki görevlilerimiz dünkünden daha büyük bir şevkle ve azimle hizmetine devam edecektir. Bu saldırıların hiç birisi adalet ve yargı görevini yapanları yolundan geri çevirmeyecektir."

BAKAN ÇELİK: TELİN EDİYORUZ, LANETLİYORUZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, saldırıyı kınayarak, şunları söyledi:

"Bu saldırı adalet camiamıza dönük gibi bir yönüyle doğru ama aslında bu saldırının 250 bin Viranşehirli'ye, insanlığa dönük bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve eğer Türkiye'de ve bölgemizde halen bu canilerin ne yapmak istediklerini görmeyenler ve hissetmeyenler varsa Viranşehir'de şu acı tabloyu gelip görmelerini ve bu canilerin ne yapmak istediklerini onların da hissedecekleri inancı içerisindeyim. Ve telin ediyoruz, lanetliyoruz. İnsanlıktan nasibini almayanlara sayın bakanlarımın ifade ettiği gibi gerekli cezaları inşallah millet gönlünde, beynin ve yetkili mercilerde tabi hukuk çerçevesinde cezalarını vereceklerdir. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, diliyorum, Viranşehir'imiz, Şanlıurfa'mıza ve bütün vatandaşlarımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum."

DHA