Viranşehir'de hakim, savcı ve polis lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 17 yaralı (4)

MAHALLE BEKÇİSİ ŞEHİT OLDU

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin de şehit olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kayıp olduğu yönündeki ihbar üzerine Kete'nin lojmanın enkazı altında kalmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak çalışma başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri, bir süre sonra İbrahim Kete'nin cenazesine ulaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Viranşehir ilçemizde Adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan Mahalle Bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete’nin cansız bedenine ulaşılmıştır."

DHA