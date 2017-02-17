Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Viranşehir'de hakim ve savcı lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

Viranşehir'de hakim ve savcı lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 15 yaralı (2)
22:3717 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Viranşehir'de hakim ve savcı lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 15 yaralı (2)
Viranşehir'de hakim ve savcı lojmanlarına bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şanlıurfa Valiliği, Viranşehir İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin hakim ve savcıların kaldığı lojmanlara yönelik bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Viranşehir İlçesi'nde bulunan adliye personeli ile emniyet personelinin ikamet ettiği lojmanların bulunduğu sokak içinde muhtemel bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucunda, saat 21.45 itibariyle Viranşehir Devlet Hastanesi'ne 16 yaralı vatandaşımız intikal ettirilmiş, bunlardan 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmiş ve durumu ağır olan bir vatandaşımız ise il merkezine sevk edilmiştir." 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar