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Şanlıurfa Haberi: Viranşehir’deki bombalı saldırıda gözaltı sayısı 44’e yükseldi

Viranşehir’deki bombalı saldırıda gözaltı sayısı 44’e yükseldi
19:0620 Şubat 2017
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Viranşehir’deki bombalı saldırıda gözaltı sayısı 44’e yükseldi
Viranşehir’deki bombalı saldırıda gözaltı sayısı 44’e yükseldi

ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi’nde, 1'i çocuk 2 kişinin şehit olduğu yargı mensuplarının oturduğu lojmana yönelik geçen cuma gecesi düzenlenen bombalı terör saldırısında gözaltına alınanların sayısı 44’e yükseldi.
Yenişehir Mahallesi’nde geçen cuma gecesi adliye mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi'ne yönelik 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalarla ile güçlendirilmiş TNT patlayıcılarla bombalı araçla düzenlenen terör saldırına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları ev baskınlarında 18 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki sorgulamaları sürüyor.

DHA

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