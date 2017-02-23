Viranşehir’deki terör saldırısının 30 şüphelisi adliyede

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 1'i çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 89 kişiden 30'u adliyeye sevk edildi.

Viranşehir'de geçen cuma günü Yenişehir Mahallesi’nde bulunan adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanın bulunduğu sokakta, PKK'lı teröristler bomba yüklü minibüsü infilak ettirdi. Patlamada, biri 11 yaşında çocuk 2 kişi şehit olurken, çok sayıda kişi yaralandı. Hain saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 89 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Halen sorgulaması süren 59 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA