Vize verilmeyen festival komitesi, Berlin Film Festivali'ne gidemiyor

Almanya'nın ev sahipliğinde bu yıl Berlin'de düzenlenen 67. Berlin Film Festivali'ne davet edilen Kosova'nın 'Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali' Müdürü Erol Bilibani, vize verilemediği için festivale katılamıyor. Olayın basına yansımasının ardından uluslararası kamuoyunun yanı sıra AB Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Kosova raportörü Ulrike Lunacek de büyük tepki gösterdi. Festival Müdürü Erol Bilibani, tüm balkan ülkelerinin AB'ye vizesiz seyahat edebildiğini ancak kendilerine vize bile verilmediğini söyledi.

DHA'ya açıklamada bulunan 'Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali' Müdürü Erol Bilibani şunları söyledi: 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da 67. Berlin Film Festivali'ne davet edildik. Biz de her Kosova vatandaşı gibi Almanya'nın Kosova'daki Büyükelçiliğine başvurumuzu yaptık. Ancak maalesef vize alamadık ve dolayısıyla festivale gidemedik. İlk kez böyle bir şey oldu, çok üzüldük. Bu da açıkça şunu gösteriyor ki Kosova hariç, Balkanlar'da Kosova dışında tüm komşu devlet ülkeleri AB ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor fakat biz maalesef dışarıda kaldık' dedi. Bilibani, banka hesabı dökümü istediklerini ancak kendisi böyle bir dökümü veremeyeceğini söyledikten sonra vize vermediklerini söyledi. Bu yıl 16'ncısi düzenlenecek olan 'Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali'nin dünya çapında bir festival olduğunun altını çizen Bilibani, çok üzgün olduklarını söyledi.

Alman Büyükelçi geri adım attı ama…

Olayın geniş yankı yaratması üzerine dün Almanya'nın Kosova Büyükelçisi'nin kendisini telefonla aradığını belirten Bilibani, Büyükelçi'nin vizeyi vermek istediklerini söylediğini belirtti. Ancak tepkilerden dolayı vize verilmesini kabul edemediklerini belirten Bilibani, festivale de katılamayacaklarını söyledi.

AB Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lunacek, 'Çok üzücü bir şey, Dokufest Avrupa için özeldir'

67. Berlin Film Festivali'ne Almanya'nın Kosova'daki Bütükelçiliği'nin vize vermemesi nedeniyle Kosova'nın yanı sıra Almanya basını ve AB Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Kosova raportörü Ulrike Lunacek de büyük tepki gösterdi. 'Dokufeste vize verilmemesini anlamıyorum' diyen Lunacek, 'Bu çok üzücü bir şey, Dokufest Avrupa için özeldir' ifadelerini kullandı.

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Görüntü Dökümü:

– 'Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali' Müdürü Erol Bilibani ile röportaj

– Dokufestten detay

DHA