VTB başkanı, Rublenin yüzde 10 oranında güçlenebileceğini açıkladı

– VTB bankası başkanı Andrey Kostin, Rublenin eksik değerlendirilmiş olduğunu, 2017 yılında Rublenin yüzde 10 oranında güçlenebileceğini bildirdi.

Kostin, gazetecilere yaptığı konuşmada, “Rublenin güçleneceğini düşünüyorduk, hükümet dolar alımlarının yapılacağını açıklamadan önce analistlerimizin hazırladığı tahminlerde bu eğilim gösteriliyordu. Şüphesiz ki bu programın tüm ayrıntılarını bilmiyoruz, ancak bunun belli derecede rublenin güçlendirilmesini sağlayacak faktörleri dengelediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla rublenin eksik değerlendirilmiş olduğunu, bu yıl içinde yüzde 10 oranında güçlenebileceğini sanıyoruz“ dedi.

Maliye Bakanlığı, daha Ocak ayında petrol fiyatlarındaki oynaklığın rubleye yaptığı etkinin minimize edildiği için döviz alımlarının başlayacağını duyurdu. Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, bu işlemlerin ruble kurunu etkilemeyeceğini açıkladı.7 Şubat6 Mart tarihlerinde Maliye Bakanlığı, her iş günü iç piyasada 6.3 milyar ruble için döviz almaya karar verdi.

Maliye Bakanı Anton Siluanov, döviz alımları yapılmaması halinde Ruble kurunun daha hızlı güçlenebildiğini dile getirmişti.

DHA