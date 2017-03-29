Washington'da polisleri ezmeye çalışan kadın gözaltına alındı (2)

ABD kongre binası yakınlarında bir kadın, polis memurlarının üzerine aracını sürerek ezmeye çalışması üzerine, emniyet birimleri tarafından ateş edilerek durduruldu.

Washington polis sözcüsü Rachel Reid açıklamasında, şüpheli şahsın bir polis aracına çarptıktan sonra birkaç polisi de arabayla ezmeye çalıştığını bildirdi. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli kadın gözaltına alındı. Yetkililer, olayın terör bağlantısını olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Polislerin "dengesiz ve agresif bir şekilde" araba kullanan şahsı tespit etmelerinin ardından, kenara çekmesini istedikleri, sürücünün ise polisleri ezme tehlikesi yaşatan bir U dönüşü yaparak karşılık verdiği belirtildi. Bunun üzerine şüphelinin aracına ateş açan polis, sürücüyü sağ ele geçirdi.

Capitol Hill bölgesinde hayatın normal seyrinde devam ettiği öğrenildi.

DHA