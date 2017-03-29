Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Washington'da polisleri ezmeye çalışan kadın gözaltına alındı (2)

Washington'da polisleri ezmeye çalışan kadın gözaltına alındı (2)
18:3929 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Washington'da polisleri ezmeye çalışan kadın gözaltına alındı (2)
Washington'da polisleri ezmeye çalışan kadın gözaltına alındı (2)

ABD kongre binası yakınlarında bir kadın, polis memurlarının üzerine aracını sürerek ezmeye çalışması üzerine, emniyet birimleri tarafından ateş edilerek durduruldu.
Washington polis sözcüsü Rachel Reid açıklamasında, şüpheli şahsın bir polis aracına çarptıktan sonra birkaç polisi de arabayla ezmeye çalıştığını bildirdi. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli kadın gözaltına alındı. Yetkililer, olayın terör bağlantısını olduğunu düşünmediklerini belirtti.
Polislerin "dengesiz ve agresif bir şekilde" araba kullanan şahsı tespit etmelerinin ardından, kenara çekmesini istedikleri, sürücünün ise polisleri ezme tehlikesi yaşatan bir U dönüşü yaparak karşılık verdiği belirtildi. Bunun üzerine şüphelinin aracına ateş açan polis, sürücüyü sağ ele geçirdi.
Capitol Hill bölgesinde hayatın normal seyrinde devam ettiği öğrenildi.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar