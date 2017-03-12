Wilders’ten TürkiyeHollanda krizi yorumu: Bu sadece başlangıç

Hollanda’nın aşırı sağcı ve ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, başta Hollanda olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Türk bakanlara yönelik tutumunu “Bu sadece başlangıç” diye değerlendirdi.

Geert Wilders, Çarşamba günü Hollanda’da yapılacak olan genel seçimler sebebiyle İtalyan İl Messaggero gazetesine söyleşi verdi.

Wilders, “Hollanda ve Türkiye arasında bir kriz patlak verdi. Almanya ve Avusturya, Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaretlerine izin vermedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna tek cümleyle “Bu daha başlangıç” şeklinde karşılık verdi.

“AB, Roma İmparatorluğu gibi çöküyor”

Söyleşide, Avrupa Birliği’ni (AB) de eleştiren Wilders, politik olduğunu savunduğu birliğin artık reformdan geçirilemez hale geldiğini söyleyerek, “Reform yapmak, tartışmak ya da anlaşmaya varmaya uğraşmak yerine gücü elimize almalıyız. Kendi kaderimize başka ülkelerin karar vermesi kabul edilemez” dedi.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra doğan birliğin, Avrupa’da yıkıcı başka bir savaşı önlemek için hayata geçirildiği görüşüne karşı çıkan Wilders, “Bu, tamamen yanlış bir yorum. Avrupa, barışı garanti etmek için yok. Barışı garanti etmek NATO’nun düşünmesi gereken bir şeydir. AB’ye ihtiyacımız da yok, o bize barış getirmiyor, hiçbir şey getirmiyor, sadece egemenliğimizi ortadan kaldırıyor. Ve biz, egemenliğimizi geri istiyoruz” diye konuştu.

Euro ve AB’nin sona yaklaştığını savunan ve bunu Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne benzeten Wilders, “Şimdi bu sonun başlangıcındayız. Kaç yıl olur bilemem, ama birkaç yıl sonra bu ikisi de olmayacak” dedi.

DHA