Yaban geyiğini köpeğin ağzından işçiler kurtardı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Evciler Köyü yakınları ormanlık alanda, çoban köpeği yaban geyiği yakaladı. Köpeğin öldürmeye çalıştığı yaban geyiğini, orman işçileri son anda kurtardı.

Bayramiç'e bağlı Kazdağları eteklerindeki Evciler Köyü'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, orman kesim işçileri Hasan Uckan ve Hayri Dörtbaş, köye seyir halindeyken, ormanlık alanda bir çoban köpeğinin yaban geyiği kovaladığını gördü. Hemen köpeğin peşinden koşan işçiler, yaban geyiğini, köpeğin ağzından son anda kurtardı. Boynundan hafif yaralanan yaban geyiğini Evciler Köyü'ne getiren işçiler, hemen Çanakkale Milli Parklar ve Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü yetkililerini aradı. Yetkililer gelene kadar işçiler, halsiz düşen yaralı geyiği sütle besledi. Ardından Hayri Dörtbaş ve arkadaşı geyiği, Milli Parklar ve Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

DHA