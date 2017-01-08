Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

ARDAHAN'ın Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Kaymakam Enver Yılmaz ve ekibe, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, savcı, hakimler, kurum müdürleri de eşlik etti. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Eminbey Köyü'nün Göller Bölgesi ile İncedere Köyü bölgesine etçil hayvanlar için sakatat, kuşlar için buğday ve karacalar içinde ot bırakıldı.

Bu bölgede karaca, tilki, kurt, yaban ördeği, kaz ve kuş popülasyonunun yoğun olduğunu söyleyen Kaymakam Enver Yılmaz, "İlçe yöneticilerimizle birlikte, vatandaşlarımızın da katılımıyla çetin kış koşullarında aç kalan yaban hayatını canlı tutmak için çalışma yaptık. Bizler canlıya değer veren bir milletin mensubuyuz. Bu medeniyete mensup olduğumuzun getirdiği sorumluluk bilinciyle doğadaki tüm canlıları korumak için çalışıyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek de, kış mevsiminde yaban hayatı için gerek il merkezi, gerekse ilçelerde doğadaki uygun yerlere kış boyunca 'yemleme' yapılacağını ve av koruma ekiplerince kaçak avcılıkla mücadelenin süreceğini belirtti.

DHA