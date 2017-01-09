Yakıt deposu ve farlardan kaçak sigara çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphelenerek durdurduğu otomobilin yakıt deposu ve farları ile döşmelerinin altından 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde durumundan şüphelendiği A.B. yönetimindeki 27 AOE 81 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler, bir süre takip ettikleri aracı Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde yaptığı operasyonla durdurdu.

Sürücüyü gözaltına alan polis, otomobili de detaylı inceleme için emniyete götürdü. Burada yapılan aramada otomobil ön farlarından, yakıt deposundan, koltuğun altından ve kapılarının döşemlerinin altından 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, sürücü A.B.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA